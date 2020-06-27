Экс-депутат НС Рубен Акопян приглашен в СНБ

Экс-депутат НС РА Рубен Акопян приглашенв Службу национальной безопасности Армении.

Как передает Арменпресс,в беседе с журналистами Акопян отметил, что его вызвали в Службу национальной безопасности в связи с обращениями, озвученными вчера перед зданием Конституционного суда.

«Они примерно говорили о том, что я озвучивал призывы, касающиеся конституционного порядка, в основном акцент был на этом», - сказал Акопян.

26 июня Рубен Акопян находился перед Конституционным судом, выступая против закона, которым прекращены полномочия трех членов Конституционного суда -АльвиныГюлумян, Феликса Тохяна и Гранта Назаряна, а председатель Конституционного суда Грайр Товмасян продолжит исполнять обязанности – в качестве члена Конституционного суда.

Норайр Шогикян