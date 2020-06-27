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Уголовное дело по факту хулиганства пользователя в Facebook направлено в суд

Уголовное дело по факту хулиганства пользователя в Facebook направлено в суд

Завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в следственном отделе по тяжким преступлениям Ереванского управления  Следственного комитета РА по факту хулиганства, совершенного  пользователем социальной сети Facebook, которое сопровождалось исключительным цинизмом и угрозой совершения  насилия. Следственного комитета РА.

Как  сообщили Арменпресс впресс-службе Следственного комитета РА, в результате досудебных следственных и других судебных действий выяснилось, что  пользователь FacebookNarekSargsyanв прямом эфире, а также на неадресной открытой социальной платформе, выступая по поводу некоторых событий в Республике Армения,  произносил сексуальные оскорбления в  адрес некоторых их участников, наглые и оскорбительные замечания, сопровождаемые угрозами насилия.

По совокупности полученных достаточных доказательств пользователю было предъявлено обвинение по п. 5 ч. 3ст. 258(хулиганство) Уголовного кодекса РА, и в качестве меры пресечения выбрано содержание под стражей.

Расследование завершено, и уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.

 

 

 


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