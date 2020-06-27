Уголовное дело по факту хулиганства пользователя в Facebook направлено в суд

Завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в следственном отделе по тяжким преступлениям Ереванского управления Следственного комитета РА по факту хулиганства, совершенного пользователем социальной сети Facebook, которое сопровождалось исключительным цинизмом и угрозой совершения насилия. Следственного комитета РА.

Как сообщили Арменпресс впресс-службе Следственного комитета РА, в результате досудебных следственных и других судебных действий выяснилось, что пользователь FacebookNarekSargsyanв прямом эфире, а также на неадресной открытой социальной платформе, выступая по поводу некоторых событий в Республике Армения, произносил сексуальные оскорбления в адрес некоторых их участников, наглые и оскорбительные замечания, сопровождаемые угрозами насилия.

По совокупности полученных достаточных доказательств пользователю было предъявлено обвинение по п. 5 ч. 3ст. 258(хулиганство) Уголовного кодекса РА, и в качестве меры пресечения выбрано содержание под стражей.

Расследование завершено, и уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.