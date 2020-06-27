COVID-19: в Китае зарегистрирован 21 новый случай СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции нового типа в мире, COVID-19, превысило 9 миллионов 925 тысяч.

Как передает Арменпресс,по данным исследовательских центров коронавируса, число умерших превысило 497 тысяч. Более 5 миллионов 375 тысяч человек выздоровели.

В Соединенных Штатах, где зарегистрировано наибольшее количество людей, инфицированных вирусом, подтверждено 2.553.68 случаев заболевания. Число смертей здесь составляет 127 640. С этим показателем Соединенные Штаты являются первыми в мире. Бразилия занимает второе место как по общему показателю, так и по количеству погибших: 1.280.054 человека и 56.109 человек. Россия следующая с 627 646 человек, зараженных коронавирусом. В стране 8. 969 человек погибли в результате заражения. Индия занимает 4-е место в мире по количеству людей, инфицированных коронавирусом, где число подтвержденных случаев заболевания достигло 509 753, а число умерших - 15 700 человек.

Следующим по количеству зараженных является Соединенное Королевство, где число зараженных составляет 309 360 человек, погибших - 43 414. По уровню смертности Великобритания является первой в Европе и третьей в мире. Далее следует Испания, где число подтвержденных случаев составляет 294 985. Смертность составляет 28 338 человек. Следующая страна - Перу, где общее число инфицированных людей достигло 272 364, а число смертей - 8 939. Чили находится на 8-м месте среди инфицированных, здесь число подтвержденных случаев составляет 263 360, а число смертей - 5 068. В Италии 239 961 подтвержденный случай заболевания, 34 708 случаев смерти. Иран замыкает первую десятку: 217 724 заразившихся и 10 239 скончавшихся.

Турция занимает 13 место по числу зараженных. Число инфицированных здесь составляет 194 511 человек, а погибших - 5055 человек. Китай занимает 22 место. Общее количество подтвержденных случаев увеличилось на 21. В настоящее время общее число случаев заражения в Китае достигло 83 483, из которых 78 444 выздоровели. Число погибших составляет 4634 человека. В последние дни случаев смерти от инфекциине было. Число подтвержденных случаев в Грузии достигло 921. С момента вспышки в Грузии погибло 14 человек.

Саудовская Аравия является лидером среди арабских стран по количеству инфицированных - с 174 577 подтвержденными случаями. Вторым наиболее инфицированным является Катар с 92 784 подтвержденными случаями и 109 смертельными случаями. В Египте подтверждено 62 755 случаев заболевания, при этом 2620 человек умерли от этой инфекции. Общее количество зараженных людей в ОАЭ составляет 46 973, а число погибших - 310. Число инфицированных в Кувейте достигло 43 703 человек, а число погибших - 341 человек. В Ираке было 41 193 случая заражения и 1559 случаев смерти. В Ливане подтверждено 1 697 случаев заражения. Смертность составляет 33. Число зараженных людей в Сирии достигло 255. 8 человек погибли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных стран и территорий достигло 215.