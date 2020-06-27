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В Ширакской области возросло число заражений коронавирусом

В Ширакской области возросло число заражений коронавирусом

По данным на 27 июня, в Гюмрийской инфекционной больнице проходят лечение 92 больных коронавирусом, 83 из них - жители Ширакской области.

Об этом Арменпресс сообщилив администрации Ширакской области.

В Гюмрийской инфекционной больнице 100 коек. Число больных увеличилось по сравнению с предыдущими днями: 25 июня в больнице проходили лечение 87 пациентов, и 855 граждан получили инструкции по самоизоляции дома, а по состоянию на 27 июня, 969 граждан получили инструкции по самоизоляции дома, у 214 из них - положительный диагноз при бессимптомном течении заболевания. Контроль осуществляется отделом первичной медицинской помощи.

На сегодняшний день коронавируспреодолели  и выписались из больницы 249 жителей Ширакской области. 33 пациента были доставлены в столицу. Было зарегистрировано 18 случаев смерти.

С 1 марта в областных центрах Национального центра по контролю и профилактике заболеваний при медицинских учреждениях Ширакской области было взято 4114 проб, а с 12 мая по 26 июня, в Гюмри включительно, было исследовано 2760 проб.

 

Арменуи Мхоян


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