Украинская авиакомпания возобновляет 24 международных рейса: Ереван в списке

Столица Армении в списке городов, куда в августе планирует возобновить международные рейсы авиакомпания МАУ.

Авиакомпания МАУ планирует возобновить международные рейсы в девять городов в июле и еще в 16 в августе. Об этом сообщает AnalitikaUA.net со ссылкой на пресс-службу компании.

Указано, что в период 1-15 июля МАУ планирует выполнять пятничные и воскресные рейсы из Киева в Стамбул, субботние – из Одессы, каждый четверг и воскресенье – из Киева в Тель-Авив и каждое воскресенье – из Одессы.

Кроме этого, предусматриваются рейсы Киев – Амстердам каждый вторник и субботу и Киев – Париж в среду и воскресенье.

С 16 по 30 июля программу полетов расширят рейсы Киев – Стамбул и Киев – Тель-Авив каждый вторник, при этом рейсы в Дубай начнут выполняться по средам и субботам.

Также в указанный период добавятся рейсы Киев – Тбилиси каждую пятницу и воскресенье, Киев – Ларнака каждую субботу, Киев – Афины еженедельно и Киев – Лондон в понедельник и пятницу.

На вторую половину июля также запланированы рейсы Киев – Торонто каждую субботу.

В августе планируется дальнейшее расширение международных направлений с 2-3 частотами каждую неделю по направлениям Франкфурт, Париж, Батуми, Ницца, Рим, Неаполь, Баку, Берлин, Милан, Мюнхен, Прага, Ереван, Мадрид, Вена, Барселона и Кишинёв.

В то же время с 1 по 30 июля МАУ будет обслуживать внутренние рейсы в Одессу, Львов и Херсон, осуществляя их каждую пятницу в регионы и с возвращением в Киев каждое воскресенье.

В первой половине августа рейсы Киев – Одесса будут осуществляться в понедельник, среду, пятницу и воскресенье, с 16 по 31 августа эти частоты могут расшириться рейсами в Одессу и по четвергам.