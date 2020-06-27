Основной версией причины пожара в Цицернакаберде остается фейерверк
Основной версией причины пожара, произошедшего 26 июня возле Мемориала Геноцида армян в Цицернакаберде, остается фейерверк.
Об этом в беседе с Арменпресс сказал пресс-секретарь министра по чрезвычайным ситуациям РА Эдмон Заргарян.
«Эта версия все еще рассматривается, необходимо провести расследование, чтобы выяснить точную причину», - сказал Заргарян.
26 июня в 20:58 в Национальный кризисный центр поступил сигнал о том, что на территории Ереванского спортивно-концертного комплекса горит покрытая травой территория.
В тушении пожара было задействовано около 120 спасателей. Из-за сильного ветра вспыхнуло несколько очагов. Одновременно пожарные работали над тушением различных пожаров.
Заргарян сказал, что пожар был купирован 26 июня в 23:32 часов и потушен в 23:56. По его словам, сгорело около 21 га растительности.
Пожарные предотвратили распространение огня на жилые районы. Не пострадали близлежащие здания, в том числе Музей-институт Геноцида армян.
10 пожарных общественной организации "Озеленение и охрана окружающей среды" мэрии участвовали в пожаротушении.
На месте присутствовали министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян, министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян, мэр Еревана АйкМарутян и руководитель отдела градостроительства, технической и пожарной инспекции ГегамШахбазян.
Из соображений безопасности, на месте находились три пожарные команды из пожарно-спасательных отрядов спасательного отдела Министерства по чрезвычайным ситуациям МЧС, один спасательный отряд Центра специальных спасательных операций Департамента спасательных операций и оперативная группа пожарно-спасательного управления.
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