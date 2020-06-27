Основной версией причины пожара в Цицернакаберде остается фейерверк

Основной версией причины пожара, произошедшего 26 июня возле Мемориала Геноцида армян в Цицернакаберде, остается фейерверк.

Об этом в беседе с Арменпресс сказал пресс-секретарь министра по чрезвычайным ситуациям РА Эдмон Заргарян.

«Эта версия все еще рассматривается, необходимо провести расследование, чтобы выяснить точную причину», - сказал Заргарян.

Фото: Айка Манукяна

26 июня в 20:58 в Национальный кризисный центр поступил сигнал о том, что на территории Ереванского спортивно-концертного комплекса горит покрытая травой территория.

В тушении пожара было задействовано около 120 спасателей. Из-за сильного ветра вспыхнуло несколько очагов. Одновременно пожарные работали над тушением различных пожаров.

Заргарян сказал, что пожар был купирован 26 июня в 23:32 часов и потушен в 23:56. По его словам, сгорело около 21 га растительности.

Пожарные предотвратили распространение огня на жилые районы. Не пострадали близлежащие здания, в том числе Музей-институт Геноцида армян.

10 пожарных общественной организации "Озеленение и охрана окружающей среды" мэрии участвовали в пожаротушении.

На месте присутствовали министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян, министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян, мэр Еревана АйкМарутян и руководитель отдела градостроительства, технической и пожарной инспекции ГегамШахбазян.

Из соображений безопасности, на месте находились три пожарные команды из пожарно-спасательных отрядов спасательного отдела Министерства по чрезвычайным ситуациям МЧС, один спасательный отряд Центра специальных спасательных операций Департамента спасательных операций и оперативная группа пожарно-спасательного управления.