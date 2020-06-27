Время в Ереване: 11:07:36,   30 Июнь

Продолжаются поиски пропавшего без вести гражданина, вышедшего на рыбалку

Продолжаются поиски пропавшего без вести гражданина, вышедшего на рыбалку

Боевой расчет   специального водно-спасательного отряда Гегаркуникского областного спасательного управления в 09:26 часов  27 июня отправилась в зону отдыха «Аревик» с целью возобновить поиск пропавшего без вести гражданина, вышедшего на  рыбалку  в озере Севан.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства  по чрезвычайным ситуациям РА, 26 июня, в 13:04 часов, в Национальный центр управления кризисами поступила информация о том, что около 06:00 часов  с территории зоны отдыха «Аревик» города Севан гражданин (Коля П., 1971 г/р)  вышел на рыбалку на лодке и не вернулся.

На место происшествия выехали два боевых расчета  специального водно-спасательного отряда Гегаркуникского областного спасательного управления МЧС.

Из-за темноты поиск был временно остановлен.

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации