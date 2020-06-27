Продолжаются поиски пропавшего без вести гражданина, вышедшего на рыбалку

Боевой расчет специального водно-спасательного отряда Гегаркуникского областного спасательного управления в 09:26 часов 27 июня отправилась в зону отдыха «Аревик» с целью возобновить поиск пропавшего без вести гражданина, вышедшего на рыбалку в озере Севан.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, 26 июня, в 13:04 часов, в Национальный центр управления кризисами поступила информация о том, что около 06:00 часов с территории зоны отдыха «Аревик» города Севан гражданин (Коля П., 1971 г/р) вышел на рыбалку на лодке и не вернулся.

На место происшествия выехали два боевых расчета специального водно-спасательного отряда Гегаркуникского областного спасательного управления МЧС.

Из-за темноты поиск был временно остановлен.