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«Айастани Анрапетутюн»: в Турции хотят признать Крым российской территорией

«Айастани Анрапетутюн»: в Турции хотят признать Крым российской территорией

На рабочем онлайн-совещании турецкая партия «Ватан» представила Черноморско-Средиземноморский план дружбы и мира, в котором говорилось о признании Крыма российской территорией». Кроме того, в документе предлагаются другие предложения: признание Республики Абхазия и самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра, сохранение территориальной целостности Сирии и мира в этой стране, а также прекращение вмешательства США в Ливию.

Полностью статью читайте в сегодняшнем номере газеты.

 


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