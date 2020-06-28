Сегодня, 28 июня  

В этот день 1914г. Гаврило Принцип, член организации "Молодая Босния", убил Франца Фердинанда, наследника австро-венгерского престола, и его жену. Австро-Венгрия и Германия использовали инцидент как возможность напасть на Сербию, что ознаменовало начало Первой мировой войны.

* В этот день 1992г. во время Арцахской освободительной войны Вооруженные силы Армении под командованием Монте Мелконяна освободили населенные пункты Чартар, Мачкалашен, Кармир Шука (Красный рынок).

* В этот день 1098г., во время Первых крестовых походов, крестоносцы разбили мусульман около города Антиохия.

* В этот день 1292г. египетский султан Мелик Ашраф, который уже захватил последний оплот крестоносцев на Ближнем Востоке, город Акка, захватил резиденцию католикоса в Ромкла, взял в плен католикоса Стефаноса IV и жителей города и двинулся в Сис.

* В этот день 1712г. родился Жан-Жак Руссо, великий французский философ, писатель и просветитель, (умер в 1778 году).

* В этот день 1877г. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. армянские войска под командованием Аршака Тер-Гукасова освободили Баязет.

* В этот день 1919г. был подписан Версальский договор, официально закончив Первую мировую войну.

* В этот день 1926г. родился Артем Карапетян, армянский актер театра и кино, известный мастер дубляжа (умер в 2011 году).

* В этот день 1970г. слон Вова сбежал из ереванского зоопарка.