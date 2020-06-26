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Вспыхнувший на территории Цицернакаберда пожар изолирован

Вспыхнувший на территории Цицернакаберда пожар изолирован

Вспыхнувший на территории Цицернакаберда пожар изолирован. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян.

«Наряду с пожарно-спасательными расчетами министерства по чрезвычайным ситуациям, на месте происшествия находились также автоцистерны ереванской общественной организации «Озеленение и охрана окружающей среды», - написал Карапетян.

Напомним, что на территории Цицернакаберда, Мемориала жертв Геноцида армян, вспыхнул крупный пожар. Пожар вспыхнул на травяных участках.

На месте происшествия действует 10 расчетов МЧС.


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