Вспыхнувший на территории Цицернакаберда пожар изолирован
22:45, 26 Июнь, 2020
Вспыхнувший на территории Цицернакаберда пожар изолирован. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян.
«Наряду с пожарно-спасательными расчетами министерства по чрезвычайным ситуациям, на месте происшествия находились также автоцистерны ереванской общественной организации «Озеленение и охрана окружающей среды», - написал Карапетян.
Напомним, что на территории Цицернакаберда, Мемориала жертв Геноцида армян, вспыхнул крупный пожар. Пожар вспыхнул на травяных участках.
На месте происшествия действует 10 расчетов МЧС.
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