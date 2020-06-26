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Депутат Ивета Тоноян заразилась COVID-19

Депутат Ивета Тоноян заразилась COVID-19

Депутат Национального Собрания Армении от фракции «Процветающая Армения» Ивета Тоноян заразилась коронавирусом. В беседе с Арменпресс Тоноян сказала, что чувствует себя хорошо и у нее нет симптомов. На данный момент депутат самоизолировалась.

До настоящего времени коронавирусом нового типа заразились 6 депутатов Национального Собрания: Арен Мкртчян, Кристине Погосян, Цовинар Варданян, Айк Геворгян, Виктор Енгибарян, Ваге Энфиаджян и Арман Абовян.


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