Депутат Ивета Тоноян заразилась COVID-19

Депутат Национального Собрания Армении от фракции «Процветающая Армения» Ивета Тоноян заразилась коронавирусом. В беседе с Арменпресс Тоноян сказала, что чувствует себя хорошо и у нее нет симптомов. На данный момент депутат самоизолировалась.

До настоящего времени коронавирусом нового типа заразились 6 депутатов Национального Собрания: Арен Мкртчян, Кристине Погосян, Цовинар Варданян, Айк Геворгян, Виктор Енгибарян, Ваге Энфиаджян и Арман Абовян.