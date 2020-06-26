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На территории Цицернакаберда вспыхнул крупный пожар: ОБНОВЛЯЕТСЯ

На территории Цицернакаберда вспыхнул крупный пожар: ОБНОВЛЯЕТСЯ

На территории Цицернакаберда, Мемориала жертв Геноцида армян, вспыхнул крупный пожар. Как сообщает Арменпресс, фото и видео пожара публикуют пользователи Facebook.

Детали уточняются.

Пожар вспыхнул на травяных участках.

Корреспондент «Арменпресс» сообщает с места происшествия, что несколько пожарных бригад Спасательной службы МЧС прибыли и пытаются потушить пожар.

Пресс-секретарь министра по чрезвычайным ситуациям Эдмон Зардарян отметил, что 10 пожарных бригад борются с огнем. «Руководство Службы спасения находится на месте, чтобы лучше управлять работой», - сказал Зардарян.

Пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян написал на своей странице в Facebook, что недавно в этом участке был организован большой фейерверк.


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