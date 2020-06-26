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Состоялись политические консультации между МИД Республики Армения и Украины

Состоялись политические консультации между МИД Республики Армения и Украины

В формате видеоконференции 26 июня были проведены политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и Украины на уровне заместителем министров иностранных дел.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе консультаций заместители министров иностранных дел Армении и Украины Шаварш Кочарян и Василий Боднар обсудили перспективы активизации сотрудничества на двусторонних и многосторонних платформах.

Была подчеркнута важность углубления торгово-экономических и гуманитарных связей, в том числе работы межправительственной комиссии и межпарламентской группы дружбы.

В ходе встречи была подчеркнута активизация контактов между министерствами иностранных дел на разных уровнях.


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