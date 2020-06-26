Поощряя вражду между народами, Алиев ищет свою легитимность: МИД Армении

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян выступила с комментарием относительно выступления президента Азербайджана на открытии воинской части N, подчеркнув, что династия Алиевых, ищущая свою легитимность в поощрении вражды между народами посредством спекуляций на конфликте, вместо проявления классовой ненависти к властям Армении, сформировавшимся в результате демократических процессов, по меньшей мере, должна признать, что азербайджанский народ также достоин демократии. Арменпресс приводит комментарий пресс-секретаря МИД Армении полностью:

“Выступление президента Азербайджана на открытии воинской части N очевидно свидетельствует о том, власти этой страны видят в происходящих в Армении демократических изменениях угрозу своей власти.

Очевидно, что сосредоточенная в руках одной семьи на протяжении нескольких десятилетий власть в Азербайджане, которая войдёт в историю обеспечением для Азербайджана первых мест в глобальных индексах коррупции, печально известным "ландроматом", подавлением свободы слова и других свобод собственных граждан, имеет все основания для предвзятого отношения к демократическим изменениям в Армении.

Мы считаем, что династия Алиевых, ищущая свою легитимность в поощрении вражды между народами посредством спекуляций на конфликте, вместо проявления классовой ненависти к властям Армении, сформировавшимся в результате демократических процессов, по меньшей мере, должна признать, что азербайджанский народ также достоин демократии.

Мы уверены, что примирить народы и способствовать миру и стабильности в регионе могут не унаследовавшие власть, а сформированные народом и подотчетные ему власти”.