Возбуждено уголовное дело в отношении зараженного COVID-19 водителя такси: Пашинян

После заседания комендатуры премьер-министр Никол Пашинян провел брифинг вместе с директором издательства “Антарес” Арменом Мартиросяном и директором приемного отделения медицинского центра “Святой Григорий Просветитель”, анестезиологом, реаниматологом Кареном Тонояном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян отметил, что комендатура обсудила эпидемическую ситуацию в Армении и пришла к выводу, что альтернативы нет, и в ближайшее время необходимо пойти на ужесточение противоэпидемических правил. “До тех пор, пока у нас не будет изменений в цифрах, пока мы не зарегистрируем противоположную динамику, мы должны идти путем ужесточения правил, причем, пакет этих ужесточений может быть самым разнообразным”, - сказал Никол Пашинян.

По словам премьер-министра, случаи нарушения противоэпидемических правил в Армении стали более выраженными. “Вы знаете, что у нас есть уголовное дело о нарушении противоэпидемических правил, когда гражданин с положительным диагнозом водил такси, правоохранительные органы зафиксировали это и возбудили уголовное дело по этому факту”, - отметил глава правительства.

Премьер-министр с сожалением отметил, что Армения устанавливает новые антирекорды по показателям эпидемии коронавируса. “Сегодня Республика Армения занимает лидирующие позиции в мире по количеству зараженных на 1 миллион жителей и числу новых ежедневных заражений. Это большая проблема для нас, для всех нас, но есть еще одна, гораздо более важная проблема, из которой, на наш взгляд, вытекает эта вторая проблема: в Республике Армения нет осознания ситуации, потому что сейчас в этих условиях в нашей стране должна была бы быть ситуация, когда трехмиллионное население страны в ежедневном режиме боролось бы с эпидемией”, - сказал Никол Пашинян.

Глава правительства отметил, что процедура возбужденных в связи с нарушением правил правового режима чрезвычайного положения административных правонарушений приближается к той стадии, когда должны быть изъяты штрафы за нарушение правил ношения маски. “Мы обсуждаем также введение таких законодательных изменений, которые сократят срок от наложения штрафа до момента его взимания. Я повторяю, что мы идем на эти меры не для того, чтобы штрафовать граждан, не дай Бог, наша задача не в том, чтобы кого-нибудь штрафовать. Мы просто хотим сказать, что у каждого из нас есть возможность и даже страховка от того, чтобы не быть оштрафованным, и эта страховка - соблюдение противоэпидемических правил”, - отметил премьер-министр.

Директор приемного отделения медицинского центра “Святой Григорий Просветитель”, анестезиолог, реаниматолог Карен Тоноян сказал, что ему удалось побороть коронавирус, но его борьба с инфекцией еще не окончена. “Я буду бороться до тех пор, пока угроза этой инфекции не будет полностью устранена. Сначала это было очень сложно, и мы не знали, как бороться с коронавирусом, мы постоянно учились, выявляли слабые стороны, но мы впали в панику, когда увидели первого зараженного человека”, - отметил он. По словам доктора, коронавирус поражает пациента так же быстро, как распространяется по всей стране. Тоноян призвал всех объединиться и вместе бороться с этой инфекцией, как это делали наши солдаты на поле боя.

Армен Мартиросян, чей отец Ахиллес Мартиросян 19 июня умер от коронавируса в возрасте 77 лет, отметил: “

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