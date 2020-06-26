Депутат НС Арен Мкртчян и его жена заразились COVID-19
19:23, 26 Июнь, 2020
Член фракции НС «Мой шаг» Арен Мкртчян и его жена заразились коронавирусом. Как сообщает Арменпресс, об этом Мкртчян написал на своей странице в Facebook.
«Болезнь протекает немного сложно. К сожалению, моя жена тоже заразилась. Мы получаем необходимое лечение. Все будет хорошо, мы преодолеем и этп», - написал Мкртчян.
До настоящего времени коронавирусом нового типа заразились 5 депутатов Национального Собрания: Кристине Погосян, Цовинар Варданян, Айк Геворгян, Виктор Енгибарян, Ваге Энфиаджян и Арман Абовян.
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