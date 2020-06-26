В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток

Сто десять человек погибли в индийских штатах Бихар и Уттар-Прадеш за последние два дня от ударов молний. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил департамент по борьбе со стихийными бедствиями.

Ранее сообщалось, что число погибших от ударов молний в индийском штате Бихар возросло до 83. В свою очередь, власти штата Уттар-Прадеш сообщили, что в четверг молнии убили 24 человека, еще трое погибли в среду.

Пострадали от ударов молний 32 человека — 20 человек получили ранения в Бихаре, 12 — в Уттар-Прадеш. Все они госпитализированы с ожогами.

Премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с гибелью людей.

"Поступило трагическое известие о гибели нескольких человек в некоторых районах штатов Уттар-Прадеш и Бихар из-за сильных дождей и молний. Правительства штатов оперативно занимаются оказанием чрезвычайной помощи", — написал он в Твиттере.

Власти регионов сообщили, что родственники погибших получат выплаты в 400 тысяч рупий, и призвали людей как можно дольше оставаться в помещении во время плохих погодных условий.

Между тем департамент погоды прогнозирует продолжение осадков в штате Уттар-Прадеш. Предполагается, что грозы обрушатся на все районы штата в течение следующих нескольких дней наряду с "сильными и очень сильными осадками" в северных районах на границе с Непалом, где часто фиксируются наводнения.