Президент Армении принял членов второй группы французских медработников

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял вторую группу французских медработников, прибывших в Армению, чтобы помочь своим армянским коллегам в борьбе с коронавирусом. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече присутствовали также посол Франции в Армении Джонатан Лакот, исполнительный директор Фонда государственных интересов Армении Давид Папазян и замминистра здравоохранения Анаит Аванесян.

Президент Саркисян приветствовал французских врачей, в том числе наших соотечественников Лорана Папазяна и Айка Варданяна. «Мы высоко ценим, что вы приехали помочь и поддержать своих армянских коллег и наш народ. Президент и правительство Армении высоко ценят то, что вы делаете сейчас, - подчеркнул Армен Саркисян. - После тяжелой работы по преодолению эпидемии во Франции вы сделали действительно смелый шаг, приехав в Армении, где эпидемия продолжается, подвергаете себя риску и протягиваете руку помощи».

Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Армении Джонатан Лакот также поблагодарил врачей за визит в дружественную Армению, отметив, что в течение этого времени они будут послами Франции в медицинских учреждениях Армении.

Президент Саркисян попросил посла Лакота передать благодарности президенту Франции Макрону, правительству Франции и дружественный народ Франции за поддержку нашей страны в эти трудные времена.

Французские медработники отметили, что они готовы помочь своим армянским коллегам, которые делают большую и особенную работу в эти дни.

В конце встречи президент Саркисян предложил французским медработникам снова посетить Армению после эпидемии, а также продолжить обмен профессиональным опытом и установление контактов с армянскими партнерами, осуществлять обмен опытом со студентами, сохраняя и передавая традиции дружеских и братских отношений.