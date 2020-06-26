Армения занимает одно из первых мест в мире по числу зараженных на 1 млн жителей: Пашинян

Армения устанавливает новые антирекорды по показателям эпидемии коронавируса. Как сообщает Арменпресс, об этом 26 июня после заседания комендатуры заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Сегодня Республика Армения занимает одно из первых мест в мире по количеству зараженных людей на 1 миллион жителей и числу новых ежедневных заражений. Это большая проблема для нас, для всех нас, но есть еще одна гораздо более важная проблема, из которой, на наш взгляд, вытекает эта вторая проблема: осознание ситуации и настроение в Республике Армения, потому что сейчас в этих условиях в нашей стране должна была бы быть ситуация, когда трехмиллионное население страны ежедневно боролось бы с эпидемией», - сказал Пашинян.