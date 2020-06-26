Парламент назвал имена членов КС, чьи полномочия прекращены

Национальное Собрание Армении распространило сообщение, в котором отмечается, что после вступления в силу конституционных изменений прекращены полномочия судей (членов) Конституционного суда Гранта Назаряна, Феликса Тохяна и Альвины Гюлумян.

Как сообщает Арменпресс, в документе говорится, что 26 июня 2020 вступили в силу принятые НС 22 июня 2020 года изменения в Конституцию Республики Армения.

Принимая во внимание тот факт, что личные дела судей (членов) Конституционного суда хранятся и ведутся в Национальном Собрании, и изучив в упомянутых делах документы, НС сообщает, что в соответствии с указанным положением завершены сроки полномочий следующих судей (членов) Конституционного суда:

Грант Араевич Назарян, чей срок полномочий в качестве члена или судьи Конституционного суда по состоянию на 26 июня 2020 года составляет более 24 лет.

Феликс Папинович Тохян, чей срок полномочий в качестве члена или судьи Конституционного суда по состоянию на 26 июня 2020 года составляет более 22 лет.

Альвина Балабековна Гюлумян, чей срок полномочий в качестве члена или судьи Конституционного суда по состоянию на 26 июня 2020 года составляет более 12 лет.

Отмечается, что с 27 июня 2020 года начнется выдвижение правительством, президентом и общим собранием судей кандидатов на должность судей.

Прекращены также полномочия Грайра Вардановича Товмасяна в качестве председателя КС. Выборы нового председателя, в соответствии со ст. 166 Конституции Армении, должны состояться после пополнения вакантных мест.

Учитывая тот факт, что председатель КС еще не избран, а сроки полномочий заместителя председателя КС Альвины Гюлумян прекращены, полномочия председателя КС до проведения выборов должен выполнять самый старший по возрасту судья КС. По состоянию на 26 июня 2020 года самым старшим членом КС является Ашот Хачатрян, который родился 10 сентября 1962 года.