Азиатские индексы - 26-06-20
ТОКИО, 26 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 июня на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.13% и составил 22512.08 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.99% и составил 1577.37 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 2979.55 пункта, а HANG SENG снизился на 0.93% и составил 24549.99 пункта.
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