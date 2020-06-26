Министр высокотехнологической промышленности обсудил с послом ЕС вопросы сотрудничества

Министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян 25 июня в режиме видеоконференции провел встречу с руководителем делегации ЕС в Армении, послом Андреа Викторин.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, в ходе встречи стороны обсудили совместные усилия, направленные на преодоление ситуации в Армении в связи с распространением коронавируса нового типа (COVID-19), и помощь, оказанную Армении со стороны ЕС. Стороны обсудили роль и значение высоких технологий в контексте экономического развития, возможности для развития сектора, многолетний опыт сотрудничества между ЕС и Арменией и установившиеся отношения, реализованные программы поддержки.

Посол ЕС Андреа Викторин поинтересовалась программами министерства по цифровизации и развитию высоких технологий, принятой стратегией и видением развития, а также подтвердила возможности продолжения сотрудничества в этом контексте.

Андреа Викторин высоко оценила усилия правительства Армении по решению экономических, социальных и медицинских проблем, вызванных распространением коронавируса, включая программы технической и финансовой помощи для стартапов и малых и средних предприятий в области технологий.

Стороны также обсудили перспективы объединения усилий по преодолению негативных последствий коронавируса и цифровизации, а также перспективы дальнейшей активизации возможностей для более эффективной организации процессов.