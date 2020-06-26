Президент Армении Армен Саркисян принял аккредитованных в Армении послов

Президент республики Армен Саркисян принял руководителя делегации Европейского Союза в Республике Армения, посла Андреа Викторин, чрезвычайного и полномочного посла Франции в нашей стране Джонатана Лакота, чрезвычайного и полномочного посла Германии Михаэля Йоханнеса Ванцхафа, чрезвычайного и полномочного посла Италии Винченцо Дель Монако и чрезвычайного и полномочного посла Литвы Ингу Станите-Толочкиене. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, во встрече принял участие и заместитель министра иностранных дел Авет Адонц.

Президент республики, в частности, коснулся ситуации, сложившейся вследствие эпидемии COVID-19, говоря о ряде вызовов, в том числе и о экономических проблемах, проблеме продовольственной безопасности, о событиях, происходящих в последнее время в республике событиях, а также о Конституции и конституционных реформах. Президент Саркисян ответил на вопросы, интересующие дипломатов по этим темам.

Говоря о конституционных реформах, президент Саркисян сказал: “Конституция должна быть сбалансированной, основанной на механизмах сдерживаний и противовесов. Я рад, что правительство начало работу в этом направлении. Я поддерживаю реализацию конституционных реформ”, - подчеркнул президент Саркисян.

Пользуясь случаем, президент республики выразил благодарность международным партнерам за их содействие Армении в трудные времена. Отметив, что сейчас для всех настали трудные времена, и они не скоро закончатся, президент подчеркнул важность взаимопомощи, совместной работы и усилий в этих направлениях. “Если мы не будем работать вместе, то ограничим наши успехи”, - подчеркнул он. - “Я благодарен за нашу дружбу”.