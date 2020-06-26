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Перед входом в экзаменационный центр все абитуриенты будут термометрироваться

Перед входом в экзаменационный центр все абитуриенты будут термометрироваться

Абитуриенты единых экзаменов перед входом в экзаменационный центр будут термометрироваться. Как передает «Арменпресс», об этом в прямом эфире Facebook сказал министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян.

“Во время экзамена процедура будет проводиться несколько раз, если у абитуриента не будет маски, она будет предоставлена. Абитуриенты, у которых будет температура, не будут допущены к экзамену. Исключение составят те абитуриенты, у которых вследствие проблемы со здоровьем,  постоянно имеют повышенную температуру или колебания температуры. Эти абитуриенты должны представить из участковой поликлиники документ с обоснованием болезни, после чего смогут принять участие в экзамене”, - сказал Арутюнян.

Абитуриенты также получат специальные продезинфицированные ручки, которые после завершения экзамена будут помещены в специальные контейнеры для  дезинфекции.

В Армении единые экзамены начнутся со 2 июля (иностранные языки), затем продолжатся 4 июля (история Армении, география, химия), 6 июля (математика) и 8 июля (армянский язык и армянская литература, биология, физика).

Лилит Демурян


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