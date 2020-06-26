Начальник полиции посетил полк ППС

Начальник полиции Ваге Казарян утром 26 июня посетил полк патрульно-постовой службы полиции. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

“Ваге Казарян присутствовал на строевом смотре перед выходом полицейских на службу.

Начальник полиции, обращаясь к полицейским, отметил, что в эти дни все патрульные, ставя под угрозу свое здоровье, осуществляют свою патриотическую службу. Полицейские полка патрульно-постовой службы полиции в сотрудничестве с работниками других ведомств, сегодня находятся на передовой.

Ваге Казарян отметил, что единственной целью административных производств, осуществляемых полицейскими, является сохранение здоровья граждан. Полицейские продолжат осуществлять свою чрезвычайную службу по предотвращению распространения вируса.

Ваге Казарян выразил благодарность за их почетную службу и сообщил, что отличившиеся добросовестной службой полицейские, по его приказу, удостоились поощрений.

Высокопоставленные офицеры полиции и полицейские полка патрульно-постовой службы возложили венок и цветы к памятнику полицейским, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

Начальник полиции и высокопоставленные офицеры обошли территорию полка, побывали в подразделениях, проследили за учебными, физическими и боевыми занятиями.

В конце визита начальник полиции пожелал полицейским полка патрульно-постовой службы хорошей службы”, - говорится в сообщении полиции.