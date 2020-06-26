В Гюмри обнаружены просроченные газированные напитки

Инспекторы Ширакского областного центра Инспекционного органа по безопасности продуктов питания Армении в ходе мониторинга на объектах розничной и оптовой торговли в городе Гюмри, а также в организациях общественного питания во многих из них обнаружили просроченные газированные напитки, Кока-Колу и Пепси-Колу, произведенные ЗАО “Кока-Кола” и ООО “Джермук Интернейшнл Пепси-Кола ботлер”. Об этом «Арменпресс» сообщили в Инспекционном органе безопасности пищевых продуктов Армении.

Инспекторы Ширакского областного центра составили протоколы, и просроченные продукты были сняты с продажи.

Хозяйствующие субъекты представили документы, что газированные напитки получены от поставщика за неделю до этого, они обязались вернуть всю просроченную партию поставщику.

Всем территориальным подразделениям инспекционных органов поручено проверить наличие просроченной партии данных брендов, а также и других продуктов питания в организациях пищевой цепи.

Призываем потребителей быть внимательными при покупке продуктов питания и при обнаружении просроченного товара или иного нарушения-несоответствия, информировать Инспекционный орган по безопасности продуктов питания”, - говорится в сообщении ИОБПП.