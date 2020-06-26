Время в Ереване: 11:07:36,   26 Июнь

В Карчахпюре будет реализована субвенциальная программа на 48 млн драмов

В Карчахпюре будет реализована субвенциальная программа на 48 млн драмов

В рамках субвенциальных программ, осуществляемых правительством Армении в селе Карчахбюр Гегаркуникской области, в течение этого года будут заасфальтированы участки 3 и 15 улиц общей протяженностью около 1 км.

Как сообщили «Арменпресс» в отделе программ развития, туризма и анализа администрации Гегаркуника, общая стоимость программы составляет 48 млн драмов, 60% или 28 млн 800 000 драмов выделяет правительство Армении, 40% или 19 млн 200 000 - муниципалитет Карчахбюра.

По словам главы общины Карчахбюра Тарона Кочаряна, реализацией этой программы завершается программа капитального ремонта центральной дороги села, которая началась в предыдущие годы и проходила в несколько этапов. “870 м асфальта будет проложено на центральной улице, этим и завершится программа капитального ремонта этой дороги. Еще 180 метров будут проложено на дороге, ведущий к сельскому кладбищу. Тендер на строительные работы будет объявлен в ближайшее время”, - подчеркнул глава общины.

Хосров Хлгатян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации