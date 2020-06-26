В Ераносе будут заасфальтированы три улицы

В общине Еранос Гегаркуникской области в этом году в рамках субвенциальных программ, осуществляемых правительством, будут заасфальтированы три улицы общей протяженностью в 1000 метров.

Как сообщили «Арменпресс» в отделе программ развития, туризма и анализа администрации Гегаркуника, предварительная общая стоимость программы составляет около 60 млн драмов, 60% или 36 млн драмов из которых выделяет правительство Армении, 40% или 24 млн драмов -муниципалитет Ераноса.

Глава общины Еранос Саша Бавеян заверил, что будут асфальтированы улицы 5,7 и 11. Тендер строительных работ будет объявлен в ближайшее время. “Около 500 хозяйств пользуются этимы дорогами. Это оживленные улицы, которые разветвляются от центральной. Эта программа создаст нам возможность в ближайшие годы осуществить новые дорожно-строительные программы и на других улицах общины”, - отметил глава общины.

Хосров Хлгатян