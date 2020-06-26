В Министерстве НОКС обсудили организационные вопросы вступительных экзаменов

Министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян провел рабочее обсуждение по организационным вопросам вступительных экзаменов, которые пройдут в первой декаде июля. Об этом «Арменпресс» сообщили в министерстве НОКС.

До того, как перейти к содержательной части обсуждения, министр МСФО вручил благодарственные грамоты представителям профессиональной команды по созданию сайта онлайн-платформы заявлений: dimord.am. Министр выразил благодарность специалистам Центра оценки и тестирования, отметив, что, несмотря на сжатые сроки, им удалось создать сайт с удовлетворяющими техническими решениями, благодаря которому стало возможно обеспечить доступ абитуриентов в систему и нормальную организацию процесса приема в вузы.

Ответственные сотрудники ЦОТ представили процесс организации единых вступительных экзаменов. Было отмечено, что для проведения централизованных экзаменов сформировано 47 экзаменационных центров, 17 из которых - в Ереване, остальные - в областях. Для сравнения отметим, что в прошлом году в республике было 33 экзаменационных центра, из которых 10 - в Ереване.

За день до экзаменов соответствующая служба МЧС продезинфицирует все экзаменационные помещения, в экзаменационные дни абитуриенты и организационный персонал обязательно будут проверяться. Соответствующий контроль будут осуществлять также и представители Министерства здравоохранения и полиции.

А. Арутюнян поручил предпринять все необходимые меры по нейтрализации рисков заражения абитуриентов и персонала, проводящего организационные работы, и соблюдению правил безопасности.