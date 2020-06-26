Музей русского искусства выступит с онлайн-программой “Музыкальные пятницы”

Музей русского искусства инициировал онлайн концертную программу классической музыки “Музыкальные пятницы”, в рамках которой 26 июня в 21:00 на официальной странице музея в Facebook будут представлены произведения Михаила Кокжаева “Аве Мария” и “Луснка”.

Как передает «Арменпресс», произведения исполнит оперная певица - лауреат международных конкурсов, Стефани Кочарян.

Аккомпанирует струнный квартет в составе: первая скрипка - Эрик Манукян, вторая скрипка - Рима Мирзоян, альтист - Нарек Асатрян, виолончелист - Микаел Навасардян.

На концерте также выступит дуэт “Арс Лунга”. В составе дуэта – виолончелист, заслуженный артист Армении Арам Талалян, пианистка - Джульетта Варданян.