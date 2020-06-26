“Лео” - победитель Кубка VBET в Лиге футзала

В техническом центре ФФА / Академии футбола состоялся финал Кубка VBET в Лиге футзала, сыграли клубы “Лео” и “Эко-Вил”.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила ФФА. В напряженной борьбе “Лео” победил со счетом 11:5 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Армении по футзалу.

После финала победители чемпионата были награждены золотыми медалями и кубком.

Лучшим футболистом чемпионата был признан Саро Галстян (“Лео”), лучшим вратарем - Армен Фишян (АГЭУ), а звание лучшего бомбардира поделили Гарегин Машумян (“Лео”) и Ваан Саркисян (“Эко-Вил”).

Подготовила Варвара Айрапетян