“Лео” - победитель Кубка VBET в Лиге футзала
14:19, 26 Июнь, 2020
В техническом центре ФФА / Академии футбола состоялся финал Кубка VBET в Лиге футзала, сыграли клубы “Лео” и “Эко-Вил”.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщила ФФА. В напряженной борьбе “Лео” победил со счетом 11:5 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Армении по футзалу.
После финала победители чемпионата были награждены золотыми медалями и кубком.
Лучшим футболистом чемпионата был признан Саро Галстян (“Лео”), лучшим вратарем - Армен Фишян (АГЭУ), а звание лучшего бомбардира поделили Гарегин Машумян (“Лео”) и Ваан Саркисян (“Эко-Вил”).
Подготовила Варвара Айрапетян
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