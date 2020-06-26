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Трамп: США могут разработать вакцину от коронавируса до конца этого года

Трамп: США могут разработать вакцину от коронавируса до конца этого года
Президент США Дональд Трамп рассчитывает на то, что Соединенные Штаты разработают вакцину от коронавируса до конца текущего года. Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС․ По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано почти 2,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 122,1 тыс. человек.  С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,4 млн человек, свыше 480 тыс. умерли.
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