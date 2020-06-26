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Стрелки тренируются небольшими группами

Стрелки тренируются небольшими группами

Члены сборной Армении по стрельбе тренируются небольшими группами и в разное время.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал главный тренер сборной Армении Сейран Никогосян. Мы планировали в этом месяце провести учебно-тренировочные сборы в Гюмри, однако из-за чрезвычайного положения и роста количества вирусоносителей перенесли их на следующий месяц. Сейчас члены сборной тренируются небольшими группами и в разное время, соблюдая все нормы безопасности”, - сказал тренер.

По словам Никогосяна, пока неизвестно, когда спортсмены начнут участвовать в международных турнирах. “Все рейтинговые турниры все еще приостановлены”, - отметил тренер.

Подготовила Варвара Айрапетян


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