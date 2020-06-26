Отныне IDBank – стратегический партнер инициативы «Сила 1 драма» компании Idram. Программа направлена на развитие ряда областей, имеющих жизненно и стратегически важное значение.

«IDBank присоединяется к инициативе «Сила 1 драма» и становится стратегическим партнером. Мы тоже верим, что все начинается с одного драма. Отныне с каждого платежа, совершенного через онлайн платформу IDBanking.am и терминалы IDBank-а, 1 драм перечислится инициативе «Сила 1 драма». В особенности, мы придаем важность тому факту, что первая программа инициативы «Сила 1 драма» направлена на предоставление необходимого оборудования для обеспечения дистанционного обучения детей деревень приграничных и высокогорных районов, так как мы неоднократно отмечали, что основным направлением корпоративной социальной ответственности IDBank-а является образование», - отметила руководитель отдела по коммуникациям Банка ТатевикВардеванян.

«Мы очень рады, что наше сотрудничество с IDBank-ом не ограничивается бизнес сферой, и Банк, вскоре после объявления об инициативе «Сила 1 драма», стал стратегическим партнером. Это свидетельствует об идеологической общности наших компаний. Уверен, что в конце этой программы мы вместе осуществим большое дело именно благодаря этим маленьким шагам», - отметил Гор Амирян, руководитель отдела маркетинга компании Idram.

Из Банка сообщили, что присоединяясь к программе, они дают возможность своим клиентам стать частью этого большого дела, стать послом доброй воли, не тратя и одного драма, а просто совершая платежи через приложение Idram, терминалы, через сайтwww.idram.am, онлайн платформу IDBanking.am или через терминалы IDBank-а.

За собранной суммой «одних драмов» можно следить в режиме реального времени на сайте idram.am/1dram,в приложенииIdram, на сайте Idram.am и на платформе IDBanking.am, а все бенефициары инициативы этого года будут объявлены скоро.

Компании контролируются ЦБ РА.