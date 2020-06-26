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В Арцахе подтвержден один новый случай заражения COVID-19

В Арцахе подтвержден один новый случай заражения COVID-19

В Арцахе по состоянию на 26 июня подтверждено 114 случаев коронавирусной болезни, 77 из которых вылечились.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

COVID-19 обнаружен у жителя Гадрутского района, который был изолирован около двух недель назад, результат проведенного накануне тестирования оказался положительным. Таким образом, подтвержден 1 новый случай COVID-19.

В общей сложности в Арцахе протестировано 1 828 человек, есть 68 изолированных лиц. Летальных исходов в Арцахе нет.

Срок чрезвычайного положения, объявленного 12 апреля 2020 года и продленного до 11 июня 2020 года, продлен еще на 30 дней - с 22:00 11 июня 2020 года, до 22:00 11 июля 2020 года включительно.

Лилит Демурян


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