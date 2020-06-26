ВС Армении отмечают День военно-авиационных сил

В календаре праздничных дат вооруженных сил Армении 26 июня отмечается как День военно-авиационных сил. Как передает «Арменпресс», на своей странице в Facebook пресс-секретарь Министерста обороны Армении Шушан Степанян написала, что в этом году исполняется 28 лет со дня формирования этого рода вооруженных сил.

“В связи с праздником поздравляем летчиков и технический персонал, а также всех нас и желаем мирного неба.

Боеспособные подразделения ВВС Армении в случае необходимости внесут свой весомый вклад в обеспечение обороны и безопасности нашей страны”, - написала Степанян.

В январе 1992 г. в составе новосозданного Министерства обороны Армении было создано общее управление авиации и войск ПВО. В 1992 г.приказом министра обороны Армении управление авиации было отделено от управления ПВО и стало отдельной структурой, были созданы отдельные авиационные части и подразделения. В последующие годы параллельно с этапами армейского строительства были реализованы различные программы развития и совершенствования военно-воздушных сил ВС Республики Армения, благодаря которым управление авиации Вооруженных сил успешно выполняет поставленные задачи посредством подчиненных им подразделений и представляет собой состоявшуюся и гармоничную структуру.

Сегодня в Вооруженных силах Армении готовятся опытные пилоты. В результате переформирования и перестройки аэроклуба ДОСААФ и аэропорта “Арзни” и их передачи в 1992 году Министерству обороны, в 1993 году было основано первое военно-учебное заведение Армении - Авиационный учебный центр. В 1994 году учебный центр был переведен на место своего нынешнего размещения, и в 2001 году на базе училища был создан Военно-авиационный институт. В 2005 г. в ознаменование 60-летия Победы в Великой Отечественной войне институт по приказу министра обороны был назван именем маршала Арменака Ханперянца. Имеющаяся учебно-методическая и лабораторная база дала возможность кроме авиаторов готовить и специалистов связи и ПВО. В 2016 году военно-учебное заведение получило статус университета.

Военные летчики сегодня выполняют самые разные задачи: контрольные полеты ПВО, перевоз военнослужащих в госпитали в самых сложных погодных условиях, участвуют в учениях, проводимых с боевым огнем.

Специалисты Военно-воздушных сил ВС Республики Армения постоянно и успешно сотрудничают и проходят переподготовку в рамках совместных программ и учений с Организацией Североатлантического альянса, Организацией Договора о коллективной безопасности и другими организациями. Боеспособные подразделения ВВС Республики Армения в случае необходимости внесут свой весомый вклад в обеспечение обороны и безопасности нашей страны.