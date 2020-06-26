В Армении подтверждено 759 новых случаев COVID-19: выздоровели 814, 13 летальных исходов

По состоянию на 11:00 26 июня в Армении подтверждено 23 247 случаев COVID-19, 12 149 больных выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 10 557 пациентов. Всего было проведено 105 046 тестов.

Выявлено 759 новых случаев заражения, 814 пациентов выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 410 летальных исходов (увеличились на 13). В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были мужчины 79, 86, 64, 48, 53, 70, 64, 64, 55 51 лет и женщины 62, 89, 88 лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксированы еще 131 случаев смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.

Анна Григорян