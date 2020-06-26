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Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирака

Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирака

25 июня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с вице-премьером, министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Министр Мнацаканян поздравил своего иракского коллегу с назначением на должность вице-премьера и министра иностранных дел, пожелав ему успехов в этой важной миссии.

Министры иностранных дел коснулись ситуации, обусловленной пандемией COVID-19, шагов и мероприятий, осуществляемых на национальном уровне в направлении противостояния ее вызовам и восстановления нормального образа жизни.

Министры Мнацаканян и Хусейн выразили удовлетворение многовековыми армяно-иракскими отношениями, переплетенными историческими связями, и подтвердили взаимную готовность приложить усилия для их дальнейшего углубления и расширения. В этом контексте собеседники отметили важность деятельности армяно-иракской межправительственной комиссии.

Министры иностранных дел высоко оценили роль армянской общины Ирака, внесшей значительный вклад в различные сферы социально-экономической и политической жизни страны, в дело сближения двух народов и стран. Зограб Мнацаканян поблагодарил своего иракского коллегу за традиционное теплое отношение и заботу, проявляемую к армянской общине.

Министры иностранных дел коснулись ряда международных и региональных вопросов, обоюдно подчеркнув важность регионального мира и стабильности.

Зограб Мнацаканян и Фуад Хусейн обменялись мнениями о развитиях на Ближнем Востоке. В этом контексте стороны подчеркнули важность сохранения в ближневосточном регионе прав, духовного и исторического наследия национальных, религиозных и этнических меньшинств.


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