Рост вовлеченности Турции в Ливане - новый вызов для армян Ливана

Антиармянские акции, проведенные протурецкими кругами Ливана в середине июня, довольно опасные провокации для государственной системы этой многоконфессиональной страны, находящейся в серьезнейшем политическом и экономическом кризисе, частью которой является и армянская община. В то же время, этот инцидент вызывает вопросы о степени политической и экономической вовлеченности Турции в Ливане.

Турция последовательно укрепляет свои позиции в Ливане, используя инструменты “мягкой силы”.

По неофициальным данным, число турок в Ливане составляет 50 - 80 000 человек, большинство из которых проживают во втором по величине городе Ливана - Триполи. Согласно турецким СМИ, в Ливане есть также и 120 - 150 000 беженцев - туркменов, которые в последние годы мигрировали в Ливан из Сирии. Большинство из них живет в столице Ливана в Бейруте.

Традиционно турецкая община Ливана не проявляла политической активности. В свою очередь, официальная Анкара, исходя из объективных причин (экономический кризис, возникший вследствие ливанской гражданской войны 1975 – 1990 гг), влиятельное присутствие Дамаска в Ливане, вовлеченность крупных региональных и международных акторов (Саудовская Аравия, Катар, Иран, Сирия, Франция, США, Египет), деятельность шиитской группировки Хизбалла в Ливане, исторически влиятельная и политически активная армянская община в Ливане и др.), никогда прежде не предпринимала активных шагов по укреплению своих позиций в Ливане.

Однако за последние 15 лет ситуация резко изменилась. Учитывая наличие вышеуказанных препятствий, Турция для укрепления своих позиций в Ливане использует инструменты “мягкой силы”, опираясь преимущественно на туркменскую и суннитскую общину (среди маронитов, шиитов, друзов и других христианских общин Турции пока не удается найти партнеров). При этом Анкара основной акцент делает на реализации программ социальной, экономической и культурной помощи в населенных суннитами и туркменами районах и активном сотрудничестве с общественными организациями, благотворительными и гуманитарными организациями и на их целевые направления (согласно неофициальным данным, Турция имеет в Ливане 22 000 социальных, благотворительных и других союзов).

Примечательно, что ливанские турки или туркмены, пользуясь неприкрытой поддержкой Анкары, в последние годы выставляют и политические амбиции, требуя участия в правительстве Ливана.

Анкара, во внешней политики которой Ближний Восток в последнее десятилетие получил особую важность, прилагает значительные усилия и в направлении развития двусторонних отношений с этой ближневосточной страной, имеющей стратегическое значение. И, несмотря на существующие препятствия, нужно признать, что отношения Турция - Ливан за последние 15 лет зафиксировали существенный прогресс. Активизация Турции в Ливане - новый вызов для армян Ливана.

Естественно, эта политика Турции представляет особую опасность как для местных, так и для армянских общин всего ближневосточного региона, которые и без того сильно пострадали в результате продолжающихся с 2010 года на Ближнем Востоке конфликтов и экономических кризисов. Более чем предсказуемо, что параллельно с активизацией турецкого фактора в Ливане будет расти и давление на армянскую общину со стороны протурецких сил.

С этой точки зрения примечательно, что в Ливане три армянские политические партии - Армянская Социал-демократическая партия “Гнчак”, Партия Дашнакцутюн и Либерально-демократическая партия “Рамкавар-Азатакан” распространили совместное заявление по поводу инцидента, подчеркнув, что любое слово, содержащее религиозную, этническую, расовую дискриминацию и ненависть, представляет угрозу внутренней стабильности Ливана. И можно ожидать что не только армяне Ливана, но и правительство и общественность Ливана, в ближайшее время начнут жестко противодействовать любым подобным проявлениям.

В то же время посольство Армении в Ливане находится на постоянной связи как с общинными структурами, так и с ливанскими властями. В центре внимания властей Армении находится также и социально-экономическое состояние ливанских армян, которое довольно критическое. В настоящее время обсуждаются инструменты, которые дадут возможность реагировать на эти проблемы.

Арпине Овсепян