Пожарные-спасатели потушили пожары на травяных участках

В Национальный центр кризисного управления СС МЧС Армении 25 июня поступило 30 сообщений о пожарах, охватывающих около 200 кв / м и более на разных травяных участках республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В частности:

В Ереване: в административном районе Канакер-Зейтун - 600 кв / м, 400 кв / м, в административном районе Эребуни - 3 000 кв / м, 8 000 кв / м, 3 000 кв / м, 600 кв / м, в административном районе Нубарашен - 200 кв / м, в административном районе Шенгавит - 3 000 кв / м, 500 кв / м, 800 кв / м, в административном районе Малатия-Себастия - 200 кв / м, в административном районе Нор Норк - 400 кв / м, в административном районе Кентрон - 5 000 кв / м

В городе Аштарак Арагацотнской области - около 5 000 кв / м, 1,5 га, 2 500 кв / м, в Парпигюхе - около 7 га

В городе Масис Араратской области - около 5 000 кв / м, в селе Айнтап - около 1,5 га, в селе Ланджазат - около 500 кв / м, в селе Харберд - около 800 кв / м, в селе Даштакар - около 3000 кв / м

В селе Аревашат Армавирской области - около 5 га, 20 га

В городе Мегри Сюникской области - 2 000 кв / м, в городе Капан - 2,5 га, 1 500 кв. м, в селе Норашеник - 3 га

В селе Айгедзор Тавушской области - 3 000 кв / м

На участке вдоль автодороги Эчмиадзин-Армавир - 5 000 кв / м.

Пожарные-спасатели локализовали и потушили пожары.