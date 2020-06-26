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Европейские индексы - 25-06-20

Европейские индексы - 25-06-20

МОСКВА, 26 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 25 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.69% и составил 12177.87 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.97% и составил 4918.58 пункта, британский FTSE вырос на 0.38% и составил 6147.14 пункта, а российский RTSI снизился на 1.87% и составил 1257.18 пункта.


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