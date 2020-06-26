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“Ливерпуль” спустя 30 лет - чемпион Англии

“Ливерпуль” спустя 30 лет - чемпион Англии

“Ливерпуль” до завершения чемпионата стал чемпионом английской Премьер-лиги сезона 2019 / 2020.

Как передает «Арменпресс», в 31-м туре Премьер-лиги “Манчестер Сити” на выезде потерпел поражение от лондонского “Челси” и по очкам уже не догонит  “Ливерпуль”. Команда Юргена Клоппа уже набрала 86 очков и на 26 очков опережает следующего за ним “Манчестера Сити”.

30 лет спустя “Ливерпуль” вновь становится чемпионом Англии. В последний раз клуб был чемпионом в сезоне 1989 / 1990.

Подготовила Варвара Айрапетян


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