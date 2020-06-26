Газета “Айастани Анрапетутюн”: Джаз вне рамок

Сегодня день рождения великого музыканта Артемия Айвазяна. В ресторанах, кинотеатрах, на танцевальных площадках, из разных уголков улиц звучали мятежные, волнующие, свободные звуки джаза. Однако советская власть в джазовой музыке, не признающей никаких уз, видела опасность. Она считалась частью буржуазной культуры. Например, изгиб саксофона считали преклонением перед буржуазными идеями.

Хотя и в это время в Армении различные джазовые оркестры прекращали свою деятельность, но в 1938 г. был создан Государственный эстрадный оркестр Армении, художественным руководителем которого был Артемий Айвазян. Слово джаз тщательно скрывалось от советских властей. Несмотря на запреты советской идеологии, Артемий Айвазян под патронатом правительства превратил джаз в “государственную музыку”.

Артемий Айвазян - известный армянский композитор, виолончелист, хормейстер, народный артист Армянской ССР. Он считается основателем армянской эстрадной музыки”.

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