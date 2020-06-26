Газета “Айастани Анрапетутюн”: Совесть портфеля и зигзаг жизни

“Можно писать обо всем, но, как писал Зограб, под его пером, бездыханный предмет начинал дышать и превращаться в образ. Мало кому это удается, мало кому удается так глубоко и художественно раскрывать трагедию жизни человека, до такой степени, что преумножаются повседневная драма человека и трагический конец этого драмы. Читатель иногда остается только читателем, просто общается с героем и с его окружением, с событиями, но не в случае с Зограбом. В этом случае важно не только то, что становится личным, но и то, как это происходит. То мастерство, которое отождествляет читателя с героем, боль героя делает, как и в случае с Симоном Бакунца. Боль от раны коня Симона - Цолака, придает ощущение, что Цолак - это не лошадь Симона, а твоя собственная, которую ты должен потерять и потерять несправедливо. И эта боль долго не покидает, остается внутри, становится исторической, передается из поколения в поколение.

Григор Зограб родился в 1861 году в квартале Пешикташ Константинополя (Османская империя). Со дня его смерти прошло около 85 лет, и кажется, что и сегодня, ничего не изменилось в мире”.

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