Пять человек пострадали при землетрясении на востоке Турции

Пять человек получили легкие ранения при землетрясении на востоке Турции. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил губернатор провинции Ван Мехмет Бильмез.

Как ранее сообщил сейсмологический центр Ирана, землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-западе Ирана на границе с Турцией. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Западный Азербайджан в 22 километрах от населенного пункта Катур на глубине 10 километров и в 133 километрах от города Урмия - административного центра провинции.

"Повреждения домов зафиксированы более чем в 10 деревнях провинции. Ущерб средней и большой тяжести нанесен нескольким домам. Под обломками никого нет, но легкие ранения получили пять наших граждан – их отправили в больницу, состояние опасений не вызывает. Спасатели работают на местах разрушений. Погибших нет", - сказал губернатор.