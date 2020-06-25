Время в Ереване: 11:07:36,   25 Июнь

С 00:01 часов действующий председатель Конституционного суда прекратит полномочия: Пашинян

С 00:01 часов действующий председатель Конституционного суда прекратит полномочия: Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян коснулся конституционных изменений.

«Председатель НС опубликовал поправки к Конституции Республики Армения в официальных ведомостях. Они вступят в силу через несколько часов. В соответствии с ними с 00.01 действующий председатель Конституционного суда будет отстранен от должности, а полномочия членов Конституционного суда Феликса Тохяна, Альвины Гюлумян и Гранта Назаряна прекратятся», - как сообщает Арменпресс, написал Никол Пашинян на своей странице в Facebook.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации