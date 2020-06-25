С 00:01 часов действующий председатель Конституционного суда прекратит полномочия: Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян коснулся конституционных изменений.

«Председатель НС опубликовал поправки к Конституции Республики Армения в официальных ведомостях. Они вступят в силу через несколько часов. В соответствии с ними с 00.01 действующий председатель Конституционного суда будет отстранен от должности, а полномочия членов Конституционного суда Феликса Тохяна, Альвины Гюлумян и Гранта Назаряна прекратятся», - как сообщает Арменпресс, написал Никол Пашинян на своей странице в Facebook.