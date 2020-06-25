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У президента Арцаха была обсуждена стратегия деятельности Инвестиционного фонда страны

У президента Арцаха была обсуждена стратегия деятельности Инвестиционного фонда страны

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян, являясь председателем Совета попечителей Инвестиционного фонда Арцаха, 25 июня провел заседание Совета попечителей, на котором были обсуждены вопросы, связанные со стратегией деятельности Фонда на ближайшие годы.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Араик Арутюнян высоко оценил роль Фонда в деле развития экономики республики, подчеркнув важность программ социального содействия, осуществляемых структурой. По словам президента республики, Фонд имеет соответствующий инструментарий и при увеличении объемов предоставляемых средств осуществляемые программы получат новый импульс.
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