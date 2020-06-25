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Собянин оценил сроки возобновления массовых мероприятий в Москве

Собянин оценил сроки возобновления массовых мероприятий в Москве

Вопрос возобновления фестивалей и массовых мероприятий в столице будет решаться не раньше июля. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Конечно, хочется вернуться к нашим фестивальным площадкам, к ярким городским фестивалям, потому что полноценная городская жизнь сегодня уже плохо представляется без этого. Но, на мой взгляд, пока это еще рано делать. Поэтому давайте посмотрим, как будет складываться ситуация, и в июле обязательно вернемся к этому вопросу", - сказал Собянин.


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