Рынок труда и благосостояние каждого из наших граждан очень важны: президент

Президент Республики Армения Армен Саркисян 25 июня встретился с группой бизнесменов и членами президиума Союза промышленников и предпринимателей Армении, чтобы обсудить трудности и проблемы в экономике, пути их решения, возможности поддержки предпринимателей и пути развития.

«Понятно, что вследствие эпидемии экономика будет переживать трудные дни. Проблем очень много. Есть общий фон ожидаемых трудностей и проблем, особенно в сферах экономики, рынка труда, - сказал президент. - Я беспокоюсь за всех, от домашнего работника, незарегистрированного работника до трудового мигранта. Мы должны попытаться помочь и индивидуальным предпринимателям, и крупным компаниям, которые несут большую ответственность. Рынок труда и благосостояние каждого из наших граждан очень важны».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, помимо преодоления экономических последствий эпидемии, президент также затронул вопросы продовольственной безопасности. «Мы находимся в очень чувствительной ситуации в этой сфере. Все страны мира сегодня имеют проблемы с продовольственной безопасностью. Есть очень большие государства, которые в принципе могут быть самодостаточными, но сегодня у средних государств уже есть трудности, потому что возникли проблемы с логистикой, коммерцией, распределением труда».

Предприниматели представили президенту различные проблемы в своих сферах, от законодательной до реформ, а также свои подходы и идеи решения проблем.

Армен Саркисян сообщил, что планирует организовать конференции под эгидой президентского института, целью которых будет установление связей и поддержка армянских бизнесменов. В частности, в октябре этого года в Армении пройдет Международный инвестиционный форум «Horasis China», в котором примут участие несколько десятков руководителей крупных китайских компаний, что является хорошей возможностью представить им инвестиционные возможности и потенциал Армении.

Подводя итоги встречи, президент предложил бизнесменам представить свои мысли и идеи, поднять вопросы, подчеркнув, что готов максимально поддержать их.