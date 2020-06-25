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Главы МИД Армении и Арцаха обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта

Главы МИД Армении и Арцаха обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 25 июня встретился с министром иностранных дел Арцаха Масисом Маиляном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министр Мнацаканян еще раз поздравил своего коллегу с переназначением, пожелав ему новых успехов в его важной миссии.

В продолжение состоявшегося 19 июня в Ереване совместного заседания советов безопасности Армении и Арцаха обсуждения министры иностранных дел обменялись мнениями по процессу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Министр Мнацаканян подчеркнул роль народа Арцаха и избранного им правительства в процессе мирного урегулирования. В связи с этим стороны подчеркнули важность проведения регулярных встреч в таком формате для уточнения содержания мирного процесса, снижения рисков и уточнения позиций и подходов по гуманитарным вопросам.

Главы МИД высоко оценили проведение консультаций между министерствами иностранных дел Армении и Арцаха по различным международным и региональным вопросам в качестве хорошей возможности для обсуждения представляющих взаимный интерес вопросов и перспектив сотрудничества.

Министры также коснулись ситуации, связанной с эпидемией коронавируса, и реализации программ, направленных на смягчение ее социально-экономических последствий.


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